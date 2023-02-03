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السبت 04 فبراير 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

رئيس النواب الأردنى: الحكومة الإسرائيلية أصبحت عبئا على عملية السلام

أحمد الصفدي
أحمد الصفدي
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أكد رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي أن الحكومة الإسرائيلية الحالية أصبحت تشكل عبئا على عملية السلام.

وشدد الصفدي في لقاء مع التليفزيون الأردني مساء اليوم الجمعة على ضرورة عمل المجتمع الدولي لدفع نحو وقف التصعيد الإسرائيلي بالمنطقة.

وأشار إلى أن لقاء العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني مع الرئيس الأمريكي جو بايدن والتأكيد على الوصاية الهاشمية يدلل على مكانة وثقة واشنطن بالأردن. 
وتابع الصفدي قائلا: "أي محاولة للقفز عن الدور الأردني بالقضية الفلسطينية وهم ومصيره الفشل".

وحول الوضع الأردني الداخلي أقر الصفدي أن هناك تقصيرًا من الحكومات والبرلمانات المتعاقبة في ترجمة الأوراق النقاشية الملكية، مؤكدًا أن الأردن بقيادة الملك عبدالله الثاني يسعى حاليا لتنفيذ مشروع التحديث الاقتصادي وفي كافة المجالات.

ولفت رئيس مجلس النواب الأردني إلى أن دور الإعلام رئيسي وهو شريك أساسي لنا في الدور الرقابي، مشيرا إلى استحداث لجنة التكنولوجيا والأمن السيبراني في مجلس النواب.

الحكومة الإسرائيلية تشكل عبئا عملية السلام