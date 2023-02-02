منتدى أبو ظبي للسلم يفتتح مكتب حلف الفضول الجديد في واشنطن

الخميس 02/فبراير/2023 - 08:32 م

افتتح منتدى أبوظبي للسلم مكتب منظمة حلف الفضول الجديد في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وقال الشيخ عبدالله بن بيّه رئيس منتدى أبوظبي للسلم، الرئيس الشرفي لمنظمة حلف الفضول الجديد، في كلمة بهذه المناسبة: "إنه من المبهج حقاً أن نلتقي اليوم لنحتفي ونحتفل بافتتاح مكتب "حلف الفضول الجديد" في واشنطن، ما أجمل الفكرة عندما تتحول إلى عمل، وأجمل من ذلك عندما تتحول إلى مؤسسة تعمل من أجل فكرة، هذا هو حال هذا المكتب الذي نفتتح اليوم فهو بحق معنى تجلّى في مبنى، وفكرة تحوّلت إلى واقع".

وأوضح ابن بيه أن مؤسسة حلف الفضول الجديد سوف تسهم في تفعيل ميثاق حلف الفضول والانتقال به من حيز التنظير إلى واقع التجسيد من خلال أنشطتها المتنوعة وبرامجها الخلاّقة.

وأضاف أنه في عام 2019، تم صياغة هذا الميثاق ليكون استكمالاً للوثائق والإعلانات التي سبقته وليؤكد على إعلاء الفضائل والقيم المشتركة والتعبير عن ذلك بطريقة واضحة وأسلوب يمكن للجميع أن يتفقوا عليه.

وأوضح أن هذا المعنى تحقق بالفعل في "ميثاق حلف الفضول الجديد" الذي صيغ بمشاركة الجميع وأصدر من أبوظبي عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، عاصمة التسامح والسلام، وها هو اليوم يتحول إلى مؤسسة تعمل من أجل تحقيق المساعي النبيلة التي من أهمها الاحترام والمحبة والسلام.

وختم كلمته الافتتاحية بشكر كل المتعاونين والحاضرين وبالدعاء الصادق لتلك المؤسسة حتى تثمر مبادرات عملية تتصف بالديمومة والتجدّد، بدءا من التعريف بهذا الحلف وميثاقه وبنوده، ووصولا إلى الإسهام في تحقيق أهدافه في نشر قيم السلم والتسامح في عالم يزداد احتياجه إليهما كل يوم.

حضر افتتاح المكتب أعضاء مجلس إدارة منظمة حلف الفضول الجديد وجمع كبير من القيادات الدينية من القسس والحاخامات والأئمة وممثلي الجهات الحكومية والمدنية في أمريكا.