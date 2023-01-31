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الثلاثاء 31 يناير 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

رئيس الوزراء يتابع خطوات تنفيذ برنامج الطروحات

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
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تابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع عقده اليوم، خطوات تنفيذ برنامج الطروحات، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، والمستشار محمد أبا زيد، المستشار القانوني لوزيرة التخطيط، وأيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، ومسئولي الصندوق.

وأكد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، أنه يأتي في إطار متابعة خطة الطرح في البورصة، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان  قريبا عن خطة الحكومة للطرح، لافتاً إلى أن هناك جزءا سيكون الطرح فيه عاماً بالبورصة المصرية، وجزء آخر لمستثمرين استراتيجيين.

كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي بحضور الوزراء المعنيين لإعلان القائمة الكاملة للشركات التي سيتم طرحها.  

واستعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، موقف شركات برنامج الطروحات في القطاعات المستهدفة، من حيث الإجراءات التنفيذية للطرح، والجدول الزمني التقريبي لعمليات الطروحات الحكومية، وتناولت عدداً من الإجراءات التي تتم في إطار الترويج للفرص الاستثمارية من أجل جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
 

رئيس مجلس الوزراء الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط صندوق مصر السيادي