اليوم.. "الترجمة عن العربية".. في معرض الكتاب

الأحد 29/يناير/2023 - 01:28 ص

ضمن فعاليات الدورة الـ 54، لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2023، وكواحد من المحاور الرئيسية للبرنامج المهني للمعرض الذي يدخل دورته الثانية "برديات 2"، تنظم الهيئة المصرية العامة للكتاب، في العاشرة صباح غدًا الأحد، بقاعة المنارة بمركز مصر للمعارض الدولية، الدورة الثانية لمؤتمر "الترجمة عن العربية"، والتي تأتي بعنوان "الترجمة عن العربية جسر الحضارة" وتهدي هذه الدورة إلى روح المترجم الدكتور محمد عناني، الذي رحل عن عالمنا مؤخرًا.

ويُشارِك في المؤتمر، وزارة الثقافة وكلٌ من وزارة الأوقاف ومنظمة اليونيسكو ومؤسسات معنية بالترجمة عربية ودولية، إضافة إلى حضور قوي من ممثلي الهيئات المنظمة لجوائز الترجمة الكبرى في المنطقة العربية، ويشارك في جلساته العديد من المترجمين المصريين والعرب والأجانب المعنيين بالترجمة عن العربية، كما يشارك نخبة من أهم الكتاب والأدباء المصريين الذين تُرجمت أعمالهم إلى لغات مختلفة، ونخبة من الناشرين المصريين والدوليين المعنيين بعملية الترجمة والتعاون الدولي بين دور النشر.

ويتضمن المؤتمر المشاركين في عملية الترجمة كاملة من مسئولين ومبدعين وناشرين ومترجمين، لتكتمل حلقة العمل، وتحقق نقاشات المؤتمر الهدف المطلوب منها، وهو مخرجات عملية وقابلة للتنفيذ، كما يشارك بحضور جلسات المؤتمر عمداء كليات الألسن واللغات والترجمة بمصر والمعنيين بالترجمة من المراكز والهيئات والناشرين والجهات المصرية والعربية والدولية.

وعلى خطى ومسار رؤية مصر 2030، التي تتضمن محورًا مهمًا عن التأثير الثقافي المصري عالميًا، يتضمن المؤتمر في هذه الدورة جلسة افتتاحية وأربع جلسات نقاشية وجلسة ختامية لعرض النتائج والتوصيات، وتهدف هذه الدورة إلى البناء على ما تم إنجازه في دورة العام الماضي، والقاعدة التي بني عليها محور الترجمة عن العربية لأول مرة في معرض القاهرة الدولي للكتاب، وتسعى من خلال جلساته المتنوعة إلى مناقشة علمية وأكاديمية وتطبيقية حول واقع الترجمة عن العربية، وصعوبات وواقع وأفق الإبداع العربي بألسنة العالم، والحلول الهادفة والمنطقية والقابلة للتنفيذ لنحقق خطوة للأدب والإبداع العربي والمصري نحو العالم، ونجذب ناشرين أجانب ومترجمين أكفاء لتحقيق تعاون حقيقي يضع الإبداع العربي على خارطة النشر الدولية، ويتيح الفرصة للتعاون بين الناشرين وبعضهم والمبدعين والناشرين الأجانب.