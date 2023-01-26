استخراج كتلة شعر تزن 3 كيلو جرام من معدة فتاة في موسكو

الخميس 26/يناير/2023 - 05:50 ص

شهدت مدينة شيلكوفو في مقاطعة موسكو أغرب حالة في غرفة العمليات بالمستشفى حيث أجرى الأطباء عملية جراحية لفتاة واستخرجوا من معدتها كتلة من الشعر تزن 3 كيلو جرام.

يشار إلى أن الفتاة التي تبلغ من العمر(21 سنة) وصلت للمستشفى وهي في حالة يُرثى لها، وكانت تعاني من آلام في منطقة البطن ومن الغثيان والتقيؤ بعد تناول الطعام، وبعد إجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة اكتشف الأطباء وجود قرح نازفة وكتلة كبيرة من الشعر في معدتها. واتضح لاحقا أنها كانت خلال فترة طويلة تأكل شعرها. وذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "موسكفا" الروسية.

ويذكر أن هذه الفتاة سبق أن خضعت لعملية جراحية لنفس السبب، وهي مصابة بمرض أكل الشعر Trichophagia الذي يصاحبه نتف الشعر، الذي يسبب تكون كتلة كبيرة من الشعر في المعدة أو الأمعاء.

ووفقا للجراح ألكسندر بوليتشيف، أجرينا عملية جراحية ناجحة للفتاة تضمنت فتح البطن والمعدة واستأصلنا القرح واستخرجنا كتلة من الشعر وزنها 3 كلغ. وبعد شفائها وإعادة تأهيلها سنوصي بضرورة خضوعها لدورة علاج نفسي.