أسعار الذهب مساء اليوم الأربعاء 25 يناير 2023

الأربعاء 25/يناير/2023 - 08:48 م

سجلت أسعار الذهب في الأسواق المحلية، تراجع خلال تعاملات اليوم الأربعاء المسائية، مع تراجع الأوقية بالبورصة العالمية، نتيجة ارتفاع الدولار بعد صدور بيانات إيجابية بالاقتصاد الأمريكي، أمس الثلاثاء، حيث ارتفعت القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات بالقطاع التصنيعي داخل الولايات المتحدة بحوالي 46.8 نقطة لشهر ديسمبر، وسجلت القراءة الأولية لمؤشر مديري القطاع الخدمي الأمريكي بنحو 46.6 نقطة لشهر ديسمبر.

وتراحعت أسعار الذهب تراجعت بقيمة 10 جنيهات بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة في ختام تعاملات أمس.



جرام الذهب عيار 21

سجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 1760 جنيهًا، بينما تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية لمستوى 1925 دولارًا.

جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 2021 جنيهًا.

جرام الذهب عيار 18

سجل جرام الذهب عيار 18 نحو 1509 جنيهات،

جرام الذهب عيار 14

سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 1137 جنيهًا، بينما سجل الجنيه الذهب نحو 14080 جنيهًا.

وشهدت اسعار الذهب حالة من التذبذب خلال تعاملات أمس الثلاثاء، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 1770 جنيهًا وتراجع لمستوى 1760 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 1770 جنيهًا، بينما افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 1936 دولارًا، وارتفعت لمستوى 1937 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 1932 دولارًا.

ويترقب المستثمرون صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الرابع من 2022، المقرر غدا الخميس، وذلك للحصول على مؤشرات حول وتيرة رفع أسعار الفائدة، والتي من المتوقع رفعها بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي يعقده الفيدرالي الأمريكي يومي 31 يناير وأول فبراير.