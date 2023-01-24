اليوم.. وزيرة خارجية ألمانيا تزور ستراسبورج

الثلاثاء 24/يناير/2023 - 07:41 ص

تزور وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، اليوم الثلاثاء، مؤسسات مجلس أوروبا في ستراسبورج.

وذكرت وزارة الخارجية الألمانية، في بيان صحفي، أن بيربوك، ستستهل زيارتها بلقاء داخل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان مع رئيسة المحكمة، سيوفرا أوليري، والقاضي الألماني، البروفيسور د. أنجا سيبرت فور.

كما ستجري محادثات مع الأمينة العامة لمجلس أوروبا، ماريا بيجينوفيتش بوريتش، ومع مفوضة مجلس أوروبا لحقوق الإنسان، دنيا مياتوفيتش، فضلا عن أن بيربوك، ستلتقي خلال زيارتها للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، برئيسها، مارتينوس كوكس، وتلقي كلمة أمام الجمعية.