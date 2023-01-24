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الثلاثاء 24 يناير 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

اليوم.. وزيرة خارجية ألمانيا تزور ستراسبورج

وزيرة الخارجية الألمانية،
وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك
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تزور وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، اليوم الثلاثاء، مؤسسات مجلس أوروبا في ستراسبورج.

وذكرت وزارة الخارجية الألمانية، في بيان صحفي، أن بيربوك، ستستهل زيارتها بلقاء داخل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان مع رئيسة المحكمة، سيوفرا أوليري، والقاضي الألماني، البروفيسور د. أنجا سيبرت فور.

كما ستجري محادثات مع الأمينة العامة لمجلس أوروبا، ماريا بيجينوفيتش بوريتش، ومع مفوضة مجلس أوروبا لحقوق الإنسان، دنيا مياتوفيتش، فضلا عن أن بيربوك، ستلتقي خلال زيارتها للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، برئيسها، مارتينوس كوكس، وتلقي كلمة أمام الجمعية.

وزيرة خارجية ألمانيا تزور ستراسبورج الخارجية الألمانية