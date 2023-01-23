"البوابة نيوز" تنعى الكاتب الصحفي سيد عبدالعاطي رئيس تحرير صحيفة الوفد السابق

الإثنين 23/يناير/2023 - 09:23 ص

تنعى "البوابة نيوز" الكاتب الصحفي سيد عبدالعاطي، رئيس تحرير صحيفة الوفد السابق، الذي وافته المنية اليوم.

وتقدم "البوابة نيوز"، العزاء إلى أسرة الراحل وللجماعة الصحفية، داعية المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويُسكنه فسيح جناته، وأن يغفر له ويرحمه، ويعفو عنه، ويُكرم نزله، ويُوسع مدخله، ويبدله دارًا خيرًا من داره، وأهلًا خيرًا من أهله، ويُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

ونعى حزب الوفد "عبدالعاطي" وجاء فيه: "تميز الكاتب الصحفي بكتاباته اللاذعة وتحقيقاته الصحفية الجريئة التي تنحاز للفقراء والبسطاء من الشعب، وخاض العديد من المغامرات الصحفية لكشف الإهمال".

وتابع: "«وتميز الراحل بالخلق الرفيع وعاش حياته متواضعًا نظيف اليد يقظ الضمير، محبًا لعمله ولزملائه، عاشقًا تراب الوطن، يضرب به المثل في الجد والاجتهاد فى العمل، والنزاهة وطهارة اليد، كان بشوشًا هادئًا أحبه كل من تعامل معه".

واختتم: "وينعى حزب الوفد برئاسة الدكتور عبدالسند يمامة، الزميل الكاتب الصحفي سيد عبدالعاطي، سائلًا المولى عز وجل أن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرته وزملاءه ومحبيه الصبر والسلوان".