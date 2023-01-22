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الأحد 22 يناير 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

أسعار الدولار اليوم الأحد 22 يناير 2023

الدولار
الدولار
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استقرت أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد 22 يناير 2023، وذلك على مستوى البنوك العاملة بالسوق المصرية.
وسجل أعلى سعر للدولار في بنك الاستثمار العربي نحو 29.84 جنيه للشراء و29.89 جنيه للبيع.
وبلغ سعر دولار في بنكي مصر والأهلي الحكوميين نحو 29.69 جني للشراء و 29.79 جنيه للبيع.
وسجل متوسط سعر الدولار  نحو نحو 29.79 جنيه للشراء و 29.89 جنيه للبيع في معظم البنوك من بينها " قطر الوطني الأهلي QNB، والأهلي المتحد، فيصل الإسلامي،، وأبوظبي التجاري، المصري لتنمية الصادرات،  وقناة السويس، والمصرف المتحد، وبلوم، ومصرف أبوظبي السلامي، والتجاري الدولي CIB، والإمارات دبي الوطني.
كما سجل سعر الدولار نحو سعر الدولار أمام الجنيه نحو 29.8 جنيه للشراء و 29.9 جنيه للبيع في بنوك " كريدي أجريكول، والكويت الوطني، وميد بنك ، و HSBC".
 

أسعار الدولار الأمريكى الدولار اليوم