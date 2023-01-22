جمال سليمان يوجه الشكر للسعودية واصفًا حفل joyawards بالرائع

الأحد 22/يناير/2023 - 03:15 ص

حرص النجم جمال سليمان على توجيه الشكر للمملكة العربية السعودية لاحتفائها بالفن من خلال حفل joyawards.

ونشر جمال سليمان صورة له من الحفل عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وعلق قائلا: « كان حفل رائعًا #joyawards شكرًا لهيئة الترفيه على الاحتفاء بالفن ومبروك للزملاء والزميلات على فوزهم بالجوائز #saudiarabia #reyadh #syria #UAE #egypt #cinema #tv #السعودية ».

يشار إلى أن حفل Joy Awards قد شهد حضورًا كبيرًا من الفنانين على مستوى العالم، ومن بينهم الفنان الهندي أميتاب باتشان، والفنان محمد منير، إليسا، أصالة، راغب علامة، باسل خياط، قصي الخولي، والإعلامية بوسي شلبي، وشيماء سيف، أحمد حلمي، مايا دياب وغيرهم من الفنانين.