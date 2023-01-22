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الأحد 22 يناير 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

جمال سليمان يوجه الشكر للسعودية واصفًا حفل joyawards بالرائع

الفنان جمال سليمان
الفنان جمال سليمان
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حرص النجم جمال سليمان على توجيه الشكر للمملكة العربية السعودية لاحتفائها بالفن من خلال حفل joyawards.

ونشر جمال سليمان صورة له من الحفل عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وعلق قائلا: « كان حفل رائعًا #joyawards  شكرًا لهيئة الترفيه على الاحتفاء بالفن ومبروك للزملاء والزميلات على فوزهم بالجوائز #saudiarabia #reyadh #syria #UAE #egypt #cinema #tv #السعودية ».

يشار إلى أن حفل Joy Awards قد شهد حضورًا كبيرًا من الفنانين على مستوى العالم، ومن بينهم الفنان الهندي أميتاب باتشان، والفنان محمد منير، إليسا، أصالة، راغب علامة، باسل خياط، قصي الخولي، والإعلامية بوسي شلبي، وشيماء سيف، أحمد حلمي، مايا دياب وغيرهم من الفنانين.

الفنان جمال سليمان - حسابه على فيس بوك
الفنان جمال سليمان المملكة العربية السعودية حفل joyawards هيئة الترفيه