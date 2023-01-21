عبد الرحيم علي يعزي نائب محافظ البحيرة في وفاة عمها المهندس أحمد بلبع

السبت 21/يناير/2023 - 11:21 م

تقدم الكاتب الصحفي عبدالرحيم علي رئيس مجلسي إدارة وتحرير مؤسسة “البوابة نيوز”، وداليا عبدالرحيم رئيس التحرير، ونصر عبده نائب رئيس التحرير، وأيمن بدر مدير مكتب “البوابة نيوز” بالبحيرة، بخالص العزاء للدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، في وفاة المغفور له عمها المهندس أحمد فتحي محمد سليمان بلبع.

داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويُسكنه فسيح جناته، وأن يغفر له ويرحمه، ويعفو عنه، ويُكرم نزله، ويُوسع مدخله، ويبدله دارًا خيرًا من داره، وأهلًا خيرًا من أهله، ويُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.