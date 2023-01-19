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الخميس 19 يناير 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

سعر الدولار مساء اليوم الخميس 19 يناير 2023

الدولار
الدولار
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سجلت أسعار الدولار استقرارا في مساء تعاملات اليوم، الخميس، 19 يناير 2023 في البنوك المصرية ،مع إعلان البنك المركزي قيام البنوك بالترويج لآلية المشتقات الآجلة التي تحدد السعر العادل للدولار أمام الجنيه في البنوك.

وسجل أعلى سعر له في بنك التعمير والإسكان عند مستوى 30.3 جنيهًا للشراء، 30.4 جنيهًا للبيع، كما سجل أقل سعر للدولار مساء اليوم الخميس في بنك التنمية الصناعية عند مستوى 29.43 جنيهًا للشراء، 29.53 جنيهًا للبيع.

 سعر الدولار مساء اليوم الخميس 19 يناير 

 

أسعار الدولار في البنك المركزي المصري:

29.58 جنيه للشراء، 29.70 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في البنك الأهلي المصري:

29.50 جنيه للشراء، 29.60 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في بنك مصر:

29.50 جنيه للشراء، 29.60 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في بنك الإسكندرية:

29.62 جنيه للشراء، 29.72 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في البنك التجاري الدولي:

29.60 جنيه للشراء، 29.70 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي:

29.63 جنيه للشراء، 29.70 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في بنك فيصل الإسلامي:

29.60 جنيه للشراء، 29.70 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في بنك QNB الأهلي:

29.60 جنيه للشراء، 29.70 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في بنك الكويت الوطني:

29.60 جنيه للشراء. 29.70 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات:

29.60 جنيه للشراء، 29.70 جنيه للبيع.

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