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الإثنين 16 يناير 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

استشهاد طفل فلسطيني خلال اقتحام الاحتلال لمخيم "الدهيشة"

الطفل عمر لطفي خمور
الطفل عمر لطفي خمور
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 أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الاثنين، استشهاد الطفل عمر لطفي خمور (14 عامًا)، مُتأثرًا بجروح خطيرة أصيب بها خلال اقتحام الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم لمخيم "الدهيشة" في محافظة بيت لحم الواقعة إلى الجنوب من القدس. وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، اقتحمت المخيم فجرًا وشنت حملة مداهمات لمنازل سكان المخيم، واندلع إثر ذلك مواجهات أطلق الجنود خلالها الرصاص الحي والمطاطي قنابل الغاز والصوت تجاه الشبان، ما أدى إلى إصابة الطفل خمور برصاصة في رأسه، قبل أن يعلن عن استشهاده قبل وقت قليل.
وبارتقاء الشهيد الطفل خمور، ترتفع حصيلة الشهداء إلى 14 منذ بداية العام الجاري، بينهم 4 أطفال.

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