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الإثنين 16 يناير 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

صحفي بالوادي الجديد يعلن عن ترشحه لمنصب نقيب الصحفيين

الصحفي أحمد عبد السلام
الصحفي أحمد عبد السلام مدير مكتب المصري اليوم بالوادي الجديد
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أعلن الصحفي أحمد عبد السلام، مساء الأحد، عن نيته الترشح على منصب نقيب الصحفيين، كأول مرشح يعلن عن نيته لخوض الانتخابات المقررة لمجلس نقابة الصحفيين في مارس المقبل.

وقال أحمد عبد السلام، إنه رأى الإعلان عن نفسه كمرشح لمنصب النقيب، للخروج من الوضع المتأزم للمهنة وتجديد الدماء داخل أروقة العمل النقابي وإتاحة الفرصة للشباب لتقديم رؤى مستنيرة تخدم الأسرة الصحفية، مشيرا إلى أنه تم إعداد برنامج انتخابي متكامل بمشاركة شباب الصحفيين سيتم الإعلان عنه خلال الأيام المقبلة، ويتضمن أفكارا قابلة للتنفيذ تستطيع فك الجمود الحالي لمهنة الصحافة وتوفير وضع اقتصادي يليق بمهنة الصحافة والصحفيين بمصر.

ويعد أحمد عبد السلام أول مرشح يعلن نيته لخوض الانتخابات على منصب نقيب الصحفيين في مصر، وهو من مواليد إبريل ١٩٧٩، وشغل منصب مدير إعلام محافظ الوادي الجديد، ويشغل حاليًا منصب مدير مكتب جريدة المصري اليوم بالوادي الجديد.

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