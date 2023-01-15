ads
الأحد 15 يناير 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

اليوم.. محكمة جنايات الأحداث تنظر ثالث جلسات قاتل والدة عشيقته بـ محافظة بورسعيد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تنظر اليوم الأحد محكمة جنايات الأحداث بمحافظة بورسعيد ثالث جلسات محاكمة الطفل حسين فهمي الذي لم يتجاوز الـ الخامسة عشرة من عمره، والمتهم بقتل أم عشيقته السيدة داليا الحوشي التي تبلغ من العمر 42 عاما وتعمل مشرفه عمال مستشفى بورفؤاد العام، وذلك بمشاركه عشيقته وابنتها نورهان خليل.

وكانت محكمة جنايات الأحداث قد استمعت في الجلسة الأولى للمحاكمة إلى أقوال المتهم، والذي اعترف خلالها بأنه قتل السيدة داليا الحوشي باستخدام عصا مثبت بها مسامير وشاكوش وسكين وكاس مكسور، وذلك بناء على طلب ابنتها نورهان خليل والتي كانت تجمعه بها علاقه آثمة.

وأجلت محكمة جنايات الأحداث بمحافظة بورسعيد، ثاني الجلسات محاكمة الحدث حسين فهمي في ثاني الجلسات إلى يوم 15 يناير، وذلك لتعذر نقل المتهم لتزامن الجلسة مع احتفالات الإخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد.

وتتزامن الجلسة الثالثة والتي تنعقد اليوم الأحد مع إصدار محكمة جنايات بورسعيد حكمًا بإحالة أوراق المتهمة نورهان خليل إلى فضيله مفتي الجمهورية، وذلك في أولى جلسات محاكمتها والتي انعقدت  السبت الماضي. 

أخبار محافظة بورسعيد جنايات الأحداث قاتل والدة عشيقته