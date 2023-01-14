قيادات مصر أكتوبر: سنقف خلف «بدران» أيقونة الشباب ورمز التفاني والوطنية

السبت 14/يناير/2023 - 04:59 م

أصدرت أمين الإعلام المركزي بحزب مصر أكتوبر، الدكتورة أسماء حسنين، بيانا منذ قليل بعد صدور قرار رئيس الحزب الدكتورة جيهان مديح بإقالة الدكتورة محمد بدران نائب أول رئيس الحزب والأمين العام بحضور أمين التنظيم وقيادات حزبية بالمركزية والقاهرة وممثلي عدد من محافظات الجمهورية جاء فيه كما يلي:



توجيه الشكر لدكتور جيهان مديح رئيسة الحزب على فترة عمل القيادات والاعضاء تحت قيادتها دون إساءة أو تشكيك في شخصهم الكريم.

كما يعلن جميع أعضاء الأمانة المركزية وأمناء المحافظات وجميع أعضاء الحزب علي مستوي الجمهورية بالاستقالة الجماعية المسببة من حزب مصر أكتوبر بشكل نهائي .

واستكملوا ندعم ونقف خلف رمز شباب الحزب الدكتور محمد بدران والذي تم الالتفاف حوله من أول يوم لأننا رأينا فيه الأمل والحلم وتمكين شباب الحزب ولقد تعاملنا معه على مدار فترات طويلة سابقة لم نر فيه أي موقف مسئ أو شبهة مالية أو سياسية أو أخلاقية بل كان دائما رمز للقيمة والتفاني من أجل أحلام الشباب وهذا مايؤكده كل أعضاء وقيادات الحزب المستقالين.

يتوجه جميع أعضاء حزب مصر أكتوبر للدكتورة جيهان مديح بالتوفيق فيما هو قادم .