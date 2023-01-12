اليوم.. انقطاع التيار الكهربي عن عدة مناطق بالغردقة لصيانة المحولات

الخميس 12/يناير/2023 - 06:55 ص

أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، فصل التيار الكهربائى عن بعض المناطق المتفرقة بمدينة الغردقة اليوم الخميس لصيانة المحولات الدورية المتبعة من قبل قطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر.

وكشف بيان مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، أن سيتم فصل التيار عن فيلات مجاويش، وخدمات منطقة الانتر، ومنطقة مبارك 6، والفراعين، وذلك اليوم الخميس، من الساعة 9 صباحا حتى الثانية ظهرا.

كما صرح مركز عمليات المحافظة بأنه سيتم فصل التيار الكهربائى عن منطقة الكوثر، يوم السبت المقبل أيضا لصيانة بالمنطقة، وذلك من الساعة 9 صباحا حتى 2 ظهرا، لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.