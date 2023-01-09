مدير تعليم القاهرة يتابع سير امتحانات صفوف النقل الإعدادي

الإثنين 09/يناير/2023 - 01:13 م

تفقد أيمن موسى مدير عام مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، اليوم الإثنين، سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الاول للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٢، بمدرسة سيزانبراوي الإعدادية الثانوية بنات التابعة لإدارة القاهرة الجديدة .

كان فى استقباله الدكتورة ايمان عبد الله مدير عام الادارة والأستاذة صفاء الجزار مديرة المدرسة .

كما تفقد موسى لجان الصف الأول والثاني الإعدادي واطمأن على مواصفات الورقة الإمتحانية وأنها في مستوي جميع الطلاب، حيث أدى الطلاب اليوم الإمتحان فى مادتى اللغة الإنجليزية والجبر .

وتأكد من وضع الجداول فى مكان بارز وواضح للجميع ، وأوصى باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظاً على صحة وسلامة الجميع، متمنياً كل التوفيق والنجاح والتميز لجميع الطلاب.