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الإثنين 09 يناير 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

مدير تعليم القاهرة يتابع سير امتحانات صفوف النقل الإعدادي

جانب من الجولة التفقدية
جانب من الجولة التفقدية
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تفقد أيمن موسى مدير عام مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، اليوم الإثنين، سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الاول للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٢، بمدرسة سيزانبراوي الإعدادية الثانوية بنات التابعة لإدارة القاهرة الجديدة .

كان فى استقباله الدكتورة ايمان عبد الله مدير عام الادارة والأستاذة صفاء الجزار مديرة المدرسة .

كما تفقد موسى لجان الصف الأول والثاني الإعدادي واطمأن على مواصفات الورقة الإمتحانية وأنها في مستوي جميع الطلاب، حيث أدى الطلاب اليوم الإمتحان فى مادتى اللغة الإنجليزية والجبر .

وتأكد  من وضع الجداول فى مكان بارز وواضح للجميع ، وأوصى باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظاً على صحة وسلامة الجميع، متمنياً كل التوفيق والنجاح والتميز لجميع الطلاب.

 

تعليم القاهرة إدارة القاهرة الجديدة التربية والتعليم الصف الأول والثاني الإعدادي