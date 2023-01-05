وزير التموين: سعر طن زيت الخام سجل 1500 دولار.. ولا نستطيع إجبار المصنع العمل بالخسارة

الخميس 05/يناير/2023 - 08:07 م

قال الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، إن سعر طن الزيت الخام كان قبل أزمة الحرب الروسية الأوكرانية 750 دولارا، وحاليا وصل إلي 1500 دولار، ولا نستطيع أن نجبر المصنع بالعمل مع الخسارة، لذلك نرى السلعة التي كان سعرها 20 جنيهًا وصل إلى 50 جنيهًا ، ومع ذلك يتم طرح السلع بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة على مستوى الجمهورية بأسعار مخفضة.. كذلك أيضا طرح كافة السلع بمعارض أهلا رمضان بأسعار مخفضة أيضا في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوفير كافة المنتجات للمواطنين، لافتًا إلي أن جزءا كبيرا من التضخم وارتفاع الأسعار في مصر، نتيجة الأزمة العالمية ما بعد كورونا والحرب الروسية والاوكرانية .

وأضاف الوزير ،أن تدخل الحكومة مع البنك المركزي أسهم في الإفراج عن العديد من السلع يوم السبت الماضى، موضحا أنه تم اليوم الخميس استلام كافة الزيوت الموجودة في ميناء الأدبية، ويتم العمل حاليًا على إنتاج كافة السلع لعمل وفرة في المعروض، بأسعار مناسبة وعادلة للمواطنين.. كما تم تشكيل مجموعات عمل من الرقابة التموينية وحماية المستهلك، ومباحث التموين، وهيئة سلامة الغذاء، بحيث يتم عمل لجنة مركزية في كل محافظة لمراقبة الأسواق والإلتزام بالإعلان عن الأسعار، كما سيكون هناك سعر عادل، بحيث يتم نشر الأسعار العادلة بناء على الشركات المنتجة، ولن تكون هناك تسعيرة جبرية على السلع، بحيث يكون هناك متوسط سعر لكل سلعة في المحافظات.



كان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قد افتتح اليوم ، معرض أهلا رمضان بميدان المؤسسة بشبرا الخيمة يرافقه اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

وانطلقت معارض "أهلا رمضان" في العديد من المحافظات وتستمر حتى نهاية الكريم بهدف توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوفير كافة المنتجات الغذائية طوال الوقت وتأمين مخزون استراتيجي من كافة السلع الأساسية .

وتنسق مديريات التموين مع الغرف التجارية بكافة المحافظات لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة ، على ألا يقل عدد المعارض في كل محافظة عن 5 معارض، كما ستشارك كبرى السلاسل التجارية فى التخفيضات من خلال تخصيص ركن خاص بها لطرح السلع بنفس تخفيضات معارض أهلا رمضان، إضافة إلى طرح الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين كميات كبيرة من السلع الغذائية من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بأسعار مخفضة أيضا.