مزايا وخصائص شهادة الـ 25% من البنك الأهلي المصري

الأربعاء 04/يناير/2023 - 01:39 م

أعلن البنك الأهلي المصري، اليوم الأربعاء 4 يناير 2023، عن طرح شهادة بلاتينية جديدة لمدة عام، بعائد 25% يصرف بنهاية العام، أو عائد 22.5% يصرف شهريا.

وأضاف البنك الأهلي المصري أن الشهادة الجديدة تم توفيرها منذ بداية عمل اليوم، في كافة فروع البنك الأهلي المصري، وجميع القنوات الإلكترونية الخاصة بالبنك الأهلي المصري.

وتعرض "البوابة نيوز" مزايا وخصائص الشهادة البلاتينية الجديدة من البنك الأهلي المصري:

العملة: الجنيه المصري.

مدة الشهادة: عام واحد.

دورية صرف العائد: شهريا وسنويا.

سعر العائد على الشهادة:

عائد 22.5% سنوياً، بدورية صرف شهريا.

عائد 25% سنوياً، بدورية صرف سنويا (في نهاية مدة الشهادة).نوع العائد: ثابت طوال مدة الشهادة.

بدء احتساب العائد من يوم العمل التالي ليوم شراء الشهادة.

الشهادات اسمية، ولا يجوز تداولها أو تظهيرها أو تحويل قيمتها أو خصمها أو رهنها أو التصرف فيها بأي صورة من صور التصرفات الناقلة للملكية.

يمكن الاقتراض بضمان هذه الشهادات من أي من فروع مصرفنا وفقا للتعليمات السارية.

لا يمكن استرداد الشهادة قبل مضي 6 اشهر اعتبارا من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

يمكن استرداد الشهادة قبل نهاية المدة وفقا للقواعد والشروط المعلنة في البنك الأهلي المصري وتسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاسمية.