اليوم.. تدريب مفتوح لمنتخب اليد قبل السفر للمشاركة في بطولة العالم 2023

الإثنين 02/يناير/2023 - 06:38 ص

يؤدي المنتخب الوطني تدريبه الأخير في القاهرة اليوم الإثنين، قبل السفر للمشاركة في دورة فرنسا الدولية الودية ومنها مباشرة إلى السويد للمشاركة في بطولة العالم الثامنة والعشرين لكرة اليد للرجال والتي تقام في بولندا والسويد خلال الفترة من 11 إلى 29 يناير الجاري.

ومن المقرر أن يكون التدريب مفتوحا أمام وسائل الإعلام قبل سفر المنتخب، ويقام التدريب من الساعة 4 إلى 6 مساء اليوم الإثنين على صالة المركز الأولمبي بالمعادي وسيسمح لوسائل الإعلام بحضور الساعة الأولى من التدريب، وسيحضر التدريب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لمقابلة اللاعبين قبل السفر إلى بطولة العالم.

ودخل المنتخب الوطني أمس الأحد معسكره بالمركز الأولمبي، ويؤدي تدريباته اليوم وغدا قبل السفر صباح الثلاثاء إلى فرنسا للمشاركة في الدورة الدولية الودية ومنها إلى السويد، حيث يفتتح المنتخب مبارياته في المونديال بمواجهة كرواتيا يوم 13 يناير الجاري.

يغيب عن صفوف المنتخب الوطنى في بطولة العالم يحيى خالد بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي وخضوعه لعملية جراحية في برشلونة.

مجموعات بطولة العالم لكرة اليد للرجال 2023:

المجموعة الأولى: إسبانيا – مونتينجرو – تشيلي - إيران.

المجموعة الثانية: فرنسا – بولندا – السعودية - سلوفينيا.

المجموعة الثالثة: السويد – البرازيل - كاب فيردي - أوروجواي.

المجموعة الرابعة: أيسلندا – البرتغال – المجر - كوريا الجنوبية.

المجموعة الخامسة: ألمانيا – قطر – صربيا - الجزائر.

المجموعة السادسة: النرويج - مقدونيا الشمالية – الأرجنتين - هولندا.

المجموعة السابعة: مصر – كرواتيا – المغرب - الولايات المتحدة الأمريكية.

المجموعة الثامنة: الدنمارك – بلجيكا – البحرين - تونس.