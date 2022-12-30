بعد غياب 7 سنوات.. وفاء مكي تنضم إلى مسلسل صيد المغارب

الجمعة 30/ديسمبر/2022 - 04:37 ص

كشف المنتج الفني عوض ماهر تفاصيل مشاركة الفنانة وفاء مكي، في مسلسل "صيد المغارب" بعد استغاثتها التي تصدرت السوشيال ميديا خلال الساعات الاخيرة، وذلك بعد مرورها بضائقة مادية خلال الفترة الحالية بسبب ابتعادها عن العمل الفني.

وقال المنتج الفني عوض ماهر، إنه تواصل مع الفنانة وفاء مكي عقب استغاثتها، وهي فنانة صديقة له منذ فترة كبيرة، وسبق أن عملا سويًا في السنوات الماضية في قطاع الإنتاج بالإذاعة والتلفزيون.

وأكدت «مكي» في تصريحات خاصة لـ «البوابة نيوز»، أن الوسط الفني يدعمها وتشكر القائمين على العمل الكبير وعبرت عن امتنانها للعودة من جديد للظهور في الأعمال الفنية.

مسلسل صيد المغارب انتاج شركة اكسيليفون للانتاج الفني والسينمائي المنتج تامر الدسوقي قصة جاد زكي تأليف سليمان دياب منتج فني عوض ماهر المخرج وسام المدني.

يذكر أن آخر أعمال وفاء مكي بعد خروجها من السجن، مسلسل الكابوس، الذي عرض عام 2015 بطولة غادة عبد الرازق، كريم محمود عبد العزيز، أحمد راتب، بيومي فؤاد، ومن تأليف هالة الزغندي، وإخراج إسلام خير.