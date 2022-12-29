وفاة بيليه أسطورة كرة القدم بعد صراع مع مرض السرطان

الخميس 29/ديسمبر/2022 - 09:17 م

توفي منذ قليل أسطورة كرة القدم بيليه، عن عمر ناهز 82 عاما بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

أصيب بيليه بمرض السرطان منذ سنوات، حيث يتلقى العلاج منذ فترة طويلة، بجانب بعض المشاكل في القلب والكلى، وتدهورت حالة أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه، خلال الأيام الماضية، وظل في المستشفى لأيام طويلة من أجل علاجه.

وبدأ بيليه مسيرته الكروية مع نادي سانتوس، وهو في 15 من عمره، ولعب مع منتخب البرازيل وهو في السادسة عشرة، وفاز بـ 3 بطولات كأس العالم مع منتخب بلاده 1958 و1962 و1970، وهو اللاعب الوحيد الذي حقق هذا الإنجاز.

وقاد بيليه فريقه نادي سانتوس البرازيلي إلى لقب كأس ليبرتادوريس في عامي 1962 و1963.

وأعلن اعتزاله كرة القدم في عام 1977، وعين بعدها سفيرًا لكرة القدم في جميع أنحاء العالم.