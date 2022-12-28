اليوم.. « فرسان الشرق للتراث» تواصل عروضها على مسرح الجمهورية

الأربعاء 28/ديسمبر/2022 - 06:16 ص

تواصل اليوم الأربعاء فرقة فرسان الشرق للتراث، تقديم عرضها «حتشبسوت» تصميم وإخراج كريمة بدير على مسرح الجمهورية.

يروى العرض أجزاء من حياة الملكة الفرعونية "حتشبسوت" التى تعد من أبرز النساء اللاتى حكمن مصر وأقواهن نفوذًا، باعتبار فترة حكمها نقطة بارزة في تاريخ مصر القديم خاصة الأسرة الثامنة عشرة بعد نجاحها فى مواجهة ثقافة رفض الحاكم الأنثى محققة إنجازات خالدة.

يؤدي الشخصيات كل من رجوي حامد، ياسمين سمير، فاطمه الشبراوي، محمد هلال، إبراهيم خالد، أشرف كوداك، حبيبة إبراهيم، ندي سيد، محمد سالم، هاني حسن، صمم الديكور والملابس أنيس إسماعيل، تنفيذ الملابس المهندسة هاله محمود، الديكور للمهندس أحمد زايد، إعداد الموسيقي أحمد الناصر، تصميم الإضاءة المهندس رضا إبراهيم.

يذكر أن فرقة فرسان الشرق للتراث تأسست عام 2009 على يد المصمم والمخرج وليد عوني بهدف استلهام التراث المصري والعربي وإعادة صياغته فنيا من خلال تصميمات وتابلوهات حركية مبتكرة تحمل صبغة شعبية ودرامية وتاريخية ثم انضمت إلى فرق دار الأوبرا المصرية وظهرت أول أعمالها عام 2010 باسم الشارع الأعظم وتوالت بعدها العروض التي لاقت استحسان الجمهور.