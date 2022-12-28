ads
الأربعاء 28 ديسمبر 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

اليوم.. الآثار تحتفل بمرور 119 عامًا على افتتاح متحف الفن الإسلامي

متحف الفن الإسلامي
متحف الفن الإسلامي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تحتفل وزارة السياحة والآثار اليوم الأربعاء الموافق 28 ديسمبر 2022 بمرور 119 عامًا على افتتاح متحف الفن الإسلامي، بحضور الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.

وبدأت فكرة إنشاء متحف للفنون والآثار الإسلامية في عصر الخديوي إسماعيل، وبالتحديد في سنة 1869م، وتم تنفيذ ذلك في عصر الخديوي توفيق سنة 1880م، عندما جمع فرانتز باشا التحف الأثرية التي ترجع إلى العصر الإسلامي، وتم بناء مبنى صغير في صحن جامع الحاكم أطلق عليه اسم المتحف العربي تحت إدارة فرانتز باشا.

وتم افتتاح المبنى الحالي لمتحف الفن الإسلامي بميدان باب الخلق، في عهد الخديوي عباس حلمي الثاني تحت اسم دار الآثار العربية في 28 ديسمبر سنة 1903م، وتم تصميم واجهته على نسق واجهات العمارة المملوكية، وتم تغيير اسم الدار عام 1952م إلى متحف الفن الإسلامي.

الآثار , وزير الأثار متحف الفن الإسلامي