اليوم.. الآثار تحتفل بمرور 119 عامًا على افتتاح متحف الفن الإسلامي

الأربعاء 28/ديسمبر/2022 - 07:10 ص

تحتفل وزارة السياحة والآثار اليوم الأربعاء الموافق 28 ديسمبر 2022 بمرور 119 عامًا على افتتاح متحف الفن الإسلامي، بحضور الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.

وبدأت فكرة إنشاء متحف للفنون والآثار الإسلامية في عصر الخديوي إسماعيل، وبالتحديد في سنة 1869م، وتم تنفيذ ذلك في عصر الخديوي توفيق سنة 1880م، عندما جمع فرانتز باشا التحف الأثرية التي ترجع إلى العصر الإسلامي، وتم بناء مبنى صغير في صحن جامع الحاكم أطلق عليه اسم المتحف العربي تحت إدارة فرانتز باشا.

وتم افتتاح المبنى الحالي لمتحف الفن الإسلامي بميدان باب الخلق، في عهد الخديوي عباس حلمي الثاني تحت اسم دار الآثار العربية في 28 ديسمبر سنة 1903م، وتم تصميم واجهته على نسق واجهات العمارة المملوكية، وتم تغيير اسم الدار عام 1952م إلى متحف الفن الإسلامي.