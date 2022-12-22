رئيس جامعة حلوان يزور مدينة الطلبة بالمطرية

الخميس 22/ديسمبر/2022 - 08:44 م

حرص الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان على القيام بزيارة تفقدية اليوم لمدينة الطلبة بالمطرية في إطار المتابعة لجميع قطاعات الجامعة؛ للاطمئنان على سير العمل بها، ومتابعة أعمال التطوير الجارية رافقه خلال الزيارة الدكتور ياسر لطفي مستشار رئيس الجامعة للإدارة الهندسية، هشام رفعت أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب.

وتابع رئيس الجامعة أعمال التطوير والتحديث الجارية التي تتم بالمدينة على قدم وساق لتكون مؤهلة وجاهزة للطلاب خلال فترة إقامتهم بالمدينة.

ووسط سعادة كبيرة من الطلبة تم استقبال رئيس الجامعة بالمدينة الجامعية بالمطرية وخلال الجولة تفقد رئيس الجامعة مطعم المدينة الجامعية وقام بالاطمئنان على سير العمل بالمطعم.

وتابع إجراءات صرف الوجبات الغذائية للطلبة، واطمئن على عمليات الطهي، وتابع أيضًا صلاحيات المواد الغذائية من خلال الاطلاع على تواريخ الصلاحية على المنتجات؛ حرصًا على صحة أبناؤه من الطلبة وفتح حواراً مع الطلاب واستمع إلى ملاحظاتهم على مستوى الخدمات التعليمية والغذائية.