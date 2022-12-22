قبل حسم سعر الفائدة.. سعر الدولار مساء اليوم الخميس 22 ديسمبر 2022

الخميس 22/ديسمبر/2022 - 06:10 م

تشهد أسعار الدولار استقرارا مساء تعاملات اليوم، الخميس، 22 ديسمبر 2022 في البنوك المصرية قبل قليل من حسم لجنة السياسات النقدية قرارها بشأن سعر الفائدة .

وحصلت مصر الجمعة الماضية على موافقة صندوق النقد الدولى على مستوي التنفيذيين بشأن حصولها على قرض بقيمة 3 مليار دولار بجانب حزمة تمويلية من جهات مختلفة تقدر بنحو 14 مليار دولار.

وسجل الدولار أعلى سعر له في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي عند مستوى 24.72 جنيهًا للشراء، 24.75 جنيهًا للبيع.

و سجلت أقل سعر للدولار في البنك الأهلي المصري - بنك مصر عند مستوى 24.64 جنيهًا للشراء، 24.69 جنيهًا للبيع.

أسعار الدولار في البنك المركزي المصري:

24.69 جنيه للشراء، 24.77 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في البنك الأهلي المصري:

24.64 جنيه للشراء، 24.69 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في بنك مصر:

24.64 جنيه للشراء، 24.69 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في بنك الإسكندرية:

24.70 جنيه للشراء، 24.75 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في البنك التجاري الدولي:

24.65 جنيه للشراء، 24.72 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي:

24.72 جنيه للشراء، 24.75 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في بنك فيصل الإسلامي:

24.70 جنيه للشراء، 24.75 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في بنك QNB الأهلي:

24.68 جنيه للشراء، 24.75 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في بنك الكويت الوطني:

24.66 جنيه للشراء. 24.72 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات:

24.70 جنيه للشراء، 24.75 جنيه للبيع.