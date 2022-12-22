البنك الأهلي يضع حدودًا قصوى للسحب من البطاقات خارج مصر

الخميس 22/ديسمبر/2022 - 12:46 م

أجرى البنك الأهلي المصري، تعديلاً على حدود السحب النقدي خارج مصر عبر استخدام بطاقات الائتمان او بطاقات الخصم المباشر للعملاء.

ووضع البنك ما يعادل 2500 جنيه شهريًا ويوميًا، بدلاً من 20 ألف جنيه شهريًا، كحد أقصى للسحب من البطاقة الكلاسيكية، وما يوازي 10 آلاف جنيه يوميًا بالعملة الأجنبية كحد أقصى للمشتريات بدلاً من 50 ألفًا.

وفيما يخص البطاقة الذهبية، حدد البنك الأهلي الحد الأقصى للسحب النقدي عند ما يعادل 2500 جنيه يوميًا وشهريًا، بدلاً من 30 ألف جنيه شهريًا، وحدًا أقصى للمشتريات عند ما يعادل 25 ألف جنيه شهريًا بدلاً من 100 ألف جنيه.

بينما يبلغ الحد الأقصى للسحب النقدي من البطاقة البلاتينية، ما يعادل 7500 جنيه شهريا بالعملة الأجنبية بدلاً من 25 ألفًا، والحد الأقصى للمشتريات عند ما يعادل 37.5 ألف جنيه شهريًا بدلاً من 250 ألفًا.

وبالنسبة للحد الأقصى للسحب النقدي من بطاقة وورلد، حددها البنك الأهلي عند ما يعادل 10 آلاف جنيه شهريًا، بدلاً من 50 ألفًا، والحد الأقصى للمشتريات ما يعادل 50 ألف جنيه بدلاً من 400 ألف، فيما يصل الحد الأقصى من بطاقة وورلد إيليت إلى ما يعادل 10 آلاف جنيه يوميا بدلاً من 50 ألفًا، والحد الأقصى للمشتريات ما يعادل 26.5 ألف جنيه بدلاً من 500 ألف.

وبدأت البنوك العاملة في السوق المحلية في تقليص حدود السحب من خارج مصر باستخدام البطاقات الائتمانية، تمشيًا مع الأوضاع الاقتصادية للبلاد، إذ هناك نقص حاد في العملة الأجنبية، مما أدى إلى اتخاذ البنك المركزي المصري العديد من الإجراءات للحد من تهريب العملة والقضاء على السوق الموازية.