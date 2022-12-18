«المركزي» يجري تعديلا على ضوابط إحكام الرقابة على حصائل تصدير الذهب

الأحد 18/ديسمبر/2022 - 06:24 م

أجرى البنك المركزي المصري، تعديلا على ضوابط إحكام الرقابة على حصائل التصدير الخاصة بالذهب في ضوء متابعة تطورات السوق.

وطالب المركزي البنوك بإبلاغه باسم العميل ومجموعته بمفهوم العميل الواحد والأطراف المرتبطة، حال عدم ورود حصيلة تصدير الذهب خلال مدة أقصاها 7 أيام عمل من تاريخ الشحن وبعد متابعة البنك للعميل دون جدوى بحد أقصى 3 أيام عمل تالية، وذلك لإدراجه ضمن قوائم عملاء الإخفاق وعدم تنفيذ أية عمليات مشابهة للعميل والمجموعة مستقبلا.

وقال البنك في كتاب دوري موجه للبنوك، اليوم الأحد، إنه بالإشارة إلى الكتاب الدوري المؤرخ في 28 إبريل 2013 والكتب الدورية اللاحقة له بشأن إحكام الرقابة على حصائل التصدير الخاصة بالمنتجات الواردة بقراري وزير التجارة والصناعة رقم 235 لسنة 2013 ورقم 797 لسنة 2015 وبمتابعة تطورات الأسواق يُرجى الالتزام بالتالي فيما يتعلق بالذهب، نظرا لطبيعة حركة التجارة الخاصة به:

1- في حالة عدم ورود حصيلة العمليات التصديرية الخاصة بالذهب خلال مدة أقصاها 7 أيام عمل من تاريخ الشحن، وبعد متابعة البنك للعميل في هذا الشأن دون جدوى بحد أقصى 3 أيام عمل تالية، يتعين على البنك إبلاغ البنك المركزي باسم العميل ومجموعته بمفهوم العميل الواحد والأطراف المرتبطة به الصادرة عن البنك المركزي ليقوم بدوره بالتعميم على بنوك الجهاز المصرفي لإدراج العميل ضمن قوائم عملاء الإخفاق وذلك لعدم تنفيذ أية عمليات مشابهة للعميل والمجموعة مستقبلا.

2- كما يتعين على البنك إبلاغ وزارة التجارة والصناعة (قطاع التجارة الخارجية)، ومصلحة الجمارك، وكذلك مصلحة الدمغة والموازين لاتخاذ الإجراءات اللازمة من جانبهم.

كما أكد المركزي على استمرار سريان باقي بنود التعليمات الصادرة بالكتاب الدوري الصادر في 28 إبريل 2013 والكتب الدورية اللاحقة له في ذات الشأن فيما لم يرد بشأنه نص.