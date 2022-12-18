بث مباشر.. مشاهدة مباراة الأرجنتين وفرنسا في نهائي كأس العالم ٢٠٢٢

الأحد 18/ديسمبر/2022 - 04:10 م

مباراة الأرجنتين وفرنسا بث مباشر في نهائي كأس العالم فيفا قطر ٢٠٢٢ جماهير كرة القدم حول العالم تنتظر مباراة الأرجنتين وفرنسا في نهائي كأس العالم قطر 2022، حيث تأهل الأرجنتين على حساب كرواتيا، وتأهل منتخب فرنسا على حساب منتخب المغرب الذي قدم أداءً مميزًا وحقق أرقامًا تاريخية في هذه النسخة من بطولة كأس العالم.

ويسعى ليونيل ميسي ورفاقه لتحقيق الحلم الغائب عن الأرجنتين منذ 36 عامًأ في مباراة اليوم ضد فرنسا بث مباشر ويسعى أسطورة الأرجنتين للفوز بلقب كأس العالم للمرة الأولى في مشواره الكروي قبل أن ينهي مسيرته مع منتخب بلاده.

موعد مباراة الأرجنتين وفرنسا بث مباشر في نهائي كأس العالم قطر 2022

وتبدأ مباراة الأرجنتين وفرنسا بث مباشر في نهائي كأس العالم ٢٠٢٢ في الساعة الخامسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة وتذاع المباراة على قنوات بي إ سبورت وقنوات الكأس القطرية وتسعى الديوك الفرنسية للتويج بلقب كأس العالم للمرة الثانية على التوالي في إنجاز تاريخي بينما رفاق ميسي يحاربون من أجل تتويج نجمهم بالمونديال العالمي كما ينافس كليان مبابي نجم منتخب فرنسا وليونيل ميسي على لقب هداف المونديال.

مشاهدة مباراة الأرجنتين وفرنسا بث مباشر في نهائي كأس العالم ٢٠٢٢