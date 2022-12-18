أسعار الدولار اليوم الأحد 18 ديسمبر 2022

الأحد 18/ديسمبر/2022 - 11:14 ص

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد 18 ديسمبر 2022، وذلك فى البنوك العاملة بالسوق المصرية.

وسجل سعر صرف الدولار فى بنكي الأهلي المصرى، مصر نحو 24.61 للشراء و24.66 جنيه للبيع.

بينما سجل سعره فى بنك الإسكندرية 24.67 جنيه للشراء 24.72 جنيه للبيع، أما متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 24.63 جنيه للشراء، 24.71 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الدولار بالبنك التجاري الدولي نحو 24.65 جنيه للشراء، بينما سجل 24.72 جنيه للبيع.

وسجل السعر ببنك أبو ظبي الإسلامي نحو 24.69 جنيه للشراء، مقابل 24.72 جنيه للبيع.