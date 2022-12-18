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الأحد 18 ديسمبر 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

أسعار الدولار اليوم الأحد 18 ديسمبر 2022

الدولار
الدولار
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استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد 18 ديسمبر 2022، وذلك فى البنوك العاملة بالسوق المصرية. 

وسجل سعر صرف الدولار فى بنكي الأهلي المصرى، مصر نحو 24.61 للشراء و24.66 جنيه للبيع.

بينما سجل سعره فى بنك الإسكندرية 24.67 جنيه للشراء 24.72 جنيه للبيع، أما متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 24.63 جنيه للشراء، 24.71 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الدولار بالبنك التجاري الدولي نحو 24.65 جنيه للشراء، بينما سجل 24.72 جنيه للبيع.

وسجل السعر ببنك أبو ظبي الإسلامي نحو 24.69 جنيه للشراء، مقابل 24.72 جنيه للبيع.

أسعار الدولار الأمريكى الدولار اليوم
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