اختنقا بالغاز.. وفاة مصريين بإيطاليا خلال محاولتهما التغلب على برد الشتاء

الجمعة 16/ديسمبر/2022 - 03:59 م

أعلنت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج أنه توفى مساء أمس الخميس وبالتحديد في تمام الساعة 11 مساءً، رجلان يبلغان من العمر 17 و43 عامًا، وكلاهما من المصريين وعمال البناء بإيطاليا.

وأوضح بيان الوزارة أنه وفقًا للمعلومات الأولية، توفى الرجلان المصريان في منزل قيد التجديد في الطابق الأول، حيث كان هناك ضوء نحاسي يحميهم من شتاء البرد في الغرفة المجاورة، مما أدى إلى تسرب أول أكسيد الكربون ومصرعهما خنقًا.

وتشير المعلومات إلى أن الرجلين المتوفيين اللذين عثر عليهما أقارب، حيث إن الرجل الكبير هو عم الصغير، وعندما وصل رجال الإنقاذ إلى مكان الحادث، كانا فاقدين للوعي على الأرض.

وأكدت المعلومات تدخل أطباء الطوارئ ولكنهم لم يتمكنوا إلا من التأكد من وفاة الاثنين فمات الاثنين بسبب الاختناق بالغاز، وهما يحاولان التغلب على برد الشتاء.

