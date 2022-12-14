الإثنين.. مناقشة "كتاب الصين في العصر الجديد" بمكتبة مصر العامة

الأربعاء 14/ديسمبر/2022 - 07:22 م

تستضيف مكتبة مصر العامة وتنظيم مركز التحرير للدراسات بالمكتبة ندوة مناقشة وتوقيع كتاب «الصين في العصر الجديد.. شي جين ومجتمع المصير المشترك»، تأليف الدكتور أحمد السعيد وعماد الأزرق، وذلك يوم الاثنين المقبل، في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا.

ويناقش الكتاب كلا من السفير الدكتور مجدي عامر سفير مصر السابق ببكين، والدكتور ضياء حلمي الأمين العام لفرقة التجارة المصرية الصينية، والدكتور محمد أحمد مرسي أستاذ العلاقات الدولية بجامعة مصر الدولية، والكاتب الصحفي عصام كامل رئيس تحرير جريدة فيتو، والدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة .

كتاب «الصين في العصر الجديد.. شي جين ومجتمع المصير المشترك» صادر عن مجموعة بيت الحكمة للثقافة، ومن تقديم الدكتور عصام شرف.

في السنوات العشر الماضية، خطت الصين خطوات واسعة وتحديدا منذ تولي الرئيس شي جين بينغ زعامة الحزب الشيوعي الصيني ورئاسة الصين- على طريق التنمية الداخلية، والتي نقلت المجتمع الصيني نقلات نوعية على الأصعدة كافة، ونقلات كبرى على الساحة الدولية، حولت الصين إلى لاعب أساسي ومهم على مسرح أحداث العالم. وخلال فترة حكمه، طرح الرئيس الصيني للعالم مبادرة وفكرة، أما المبادرة فهي "الحزام والطريق"؛ المشروع التنموي العملاق الذي سارع معظم دول العالم للانضمام إليه والاستفادة منه، وأما الفكرة فهي "مجتمع المصير المشترك للبشرية"، والتي تكشف للعالم أن الصين تسعي لوجود عالم بلا قطب أوحـد، ولا تتمنى أن يكون العالم قائما على تبعية وخدمة بعض سكانه للبعض الآخر وهنا في هذا العمل البحثي الذي يفك شفرة الصين في عشر سنوات حزبا ودولة ودبلوماسية.

ويقدم الباحثان عماد الأزرق، المتخصص في الشأن الصيني خلال 15 عاما قضاها في أروقة الصحافة الصينية واخبار الصين، والدكتور أحمد السعيد المتخصص في الشأن الصيني عبر رحلته الطويلة مع اللغة والنشر والثقافة والدراسات الأكاديمية الصينية؛ أجوبة عما يجول في خاطر القارئ العربي حـول الصين، وهذا الكتاب هو دراسة وبحث وتوثيق جديد من نوعه عربيا، ومليء بالمعلومات والاكتشافات، التي سيجد فيها القارئ إجابات على كثير من تساؤلاته عن الصين.

