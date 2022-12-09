أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الجمعة 9 ديسمبر 2022

الجمعة 09/ديسمبر/2022 - 05:04 م

استقرت أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الجمعة فى البنك المركزى ، حيث ارتفع سعر الدولار إلى 24.66 فيما تراجع سعر اليورو والاسترلينى.

ووصل الدولار الى سعر 24.59 جنيهًا للشراء 224.66جنيه للبيع ، وتراجع سعر اليورو 25.8538 جنيهًا للشراء، 25.8771 للبيع، وسعر الجنيه الإسترليني 29.8309 جنيهًا للشراء،29.9456 جنيهًا للبيع.

كما سجل اليوان الصيني سعر 3.4194 جنيه للشراء و 3.4395 جنيه للبيع ، و الفرنك السويسري سعر 25.7617 جنيهًا للشراء، 26.0623 للبيع ، و سعر 100 ين اليابانى 17.6112 جنيهًا للشراء، 18.0689 جنيهًا للبيع

وعلى مستوى العملات العربية ، استقر سعر الريال السعودي 6.48جنيهًا للشراء، 6.5348 جد جنيهًا للبيع، وارتفع سعر الدينار الكويتى الي 80.0323 للشراء و 80.2740 جنيه للبيع، وارتفع سعر الدرهم الإماراتى إلى 6.6507 جنيهًا للشراء، 6.7716 جنيه للبيع



وكان قد أعلن البنك المركزي المصري ، الخميس ، عن صدور عدة قرارات تتعلق بسعر الصرف وأسعار الفائدة وخطابات الاعتماد للاستيراد.

وشملت القرارات التي تم اتخاذها في اجتماع استثنائي رفع أسعار الفائدة على البنك المركزي بمقدار 200 نقطة أساس أو 2٪ في اجتماع استثنائي مما انعكس على أسعار الذهب.