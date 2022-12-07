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الأربعاء 07 ديسمبر 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

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عبد الرحيم علي لموقع "أتلانتيكو الفرنسي الشهير": ما حدث فيما سمي بالربيع العربي لن يتكرر 

الكاتب الصحفي عبدالرحيم
الكاتب الصحفي عبدالرحيم علي
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قال الكاتب الصحفي عبدالرحيم علي، رئيس مجلسى إدارة وتحرير «البوابة نيوز»، ورئيس مركز بحوث دراسات الشرق الأوسط، ، إن مصر نجحت نجاحًا منقطع النظير في تنظيم المؤتمر، ونجحت بالفعل رغم محاولات جماعة الإخوان الإرهابية عرقلة المؤتمر وإفشاله بدليل الدعوة لمظاهرات 11/11، والتي لم تجد أي قبول في الشارع المصري.

وأضاف علي في تصريحات خاصة لموقع "أتلانتيكو الفرنسي الشهير"، أن مصر أيضًا ردت بدبلوماسية حول ما أثير من معلومات خاطئة تم تداولها عن قضية المسجون الجنائي علاء عبدالفتاح، مشيرًا إلى أن فشل دعوات التظاهر في 11 نوفمبر تأكيد جديد أن ما حدث فيما سمي بالربيع العربي لن يتكرر مرة أخرى على الأقل عندنا في مصر.

 

عبدالرحيم علي قمة المناخ علاء عبدالفتاح الربيع العربي
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