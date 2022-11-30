غادة طلعت: سعيدة بالعمل مع المخرج حسين المنباوي فى "آخر دور"

الأربعاء 30/نوفمبر/2022 - 09:02 م

قالت الفنانة غادة طلعت: سعيدة جدا بالعمل مع المخرج حسين المنباوي وهو العمل الثالث لي معاه مشيرة إلى أن بداية العمل مع المنياوى كانت مسلسل "الفتوة" ثم "حلاوة الدنيا"، وأخيرا مسلسل "آخر دور".

وأضافت "غادة طلعت " في تصريحات خاصة ل "البوابة نيوز": المنياوى مخرج مثقف متقن في إختيار كل شخصية في دورها ومتعاون ومتفهم لكل ردود الأفعال التي تواجه الفنان في الدور ،لافتة الى أنة من أفضل المخرجين في الوقت الحالي .

واستطردت : شخصيتي في مسلسل' آخر دور "هي زوجة رياض الخولي الذي يقوم بدور' عمران" وشخصية سهام هي نصابة وغامضة في نفس الوقت وهي بنت غير متعلمة غلبانة وفي أحداث المسلسل تقوم بالحيل والمكر للزواج من " عمران"بطل أحداث المسلسل رياض الخولي، فهي كارثة كبيرة تتورط في عدة مشاكل فهي لا يصلح تتعاطف معاها ولا تكرهها ،ودور مختلف حبيته .

وعن دورها في مسلسل المتهمة حيث تجسد شخصيه" ألفت "، قالت " غادة طلعت " : سعيدة جدا بالدور ،وردود أفعال الجمهور والنقاد جميلة جدا.

مسلسل "آخر دور "ويقوم ببطولتة رياض الخولي ويشارك فيه دينا الشربيني ومها نصار،نهي عابدين،ابراهيم السمان وعدد آخر من النجوم إخراج حسين المنباوي، ومن المقرر عرضه عبر إحدى المنصات الإلكترونية غدا الخميس.

يذكر ان آخر أعمال الفنانة غادة طلعت مسلسل "العيله دي "بطولة الفنانة وفاء عامر ،محمد جمعه ،انعام سالوسة،واسلام إبراهيم ،اسماعيل فرغلي ،اخراج أحمد خالد أمين.