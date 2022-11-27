بث مباشر.. مشاهدة مباراة المغرب وبلجيكا في كأس العالم قطر ٢٠٢٢

الأحد 27/نوفمبر/2022 - 02:16 م

يقدم موقع البوابة نيوز بث مباشر لمشاهدة مباراة منتخب المغرب ضد بلجيكا في الجولة الثانية لمباريات كأس العالم فيفا قطر ٢٠٢٢ ونجح المنتخب المغربي في تحقيق التعادل مع نظيره الكرواتي وصيف كأس العالم الماضي، في مباراة ظهر فيها رفاق حكيمي بأداء مشرف، ليحتلوا بهذه النتيجة المركز الثالث برصيد نقطه متساويا مع منتخب كرواتيا صاحب المركز الثاني بالمجموعة.

وعلى الصعيد الأخر يسعى منتخب بلجيكا في تحقيق الفوز الثاني له خلال مونديال 2022، بعد أن فاز على المنتخب الكندي في الجولة السابقة.

موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة المغرب وبلجيكا في كأس العالم

وتبدأ المباراة في تمام الساعة الثالثة مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة ونقدم بث مباشر لمباراة المغرب وبلجيكا والتقى المنتخبين في مواجهات سابقة فازت بلجيكا على المغرب فى مواجهتهما الأولي فى كأس العالم عام 1994 بهدف نظيف، وسبقها فوز المغرب بأربعة أهداف مقابل هدف عام 2008، ولكنها خسرت فى مبارتين وديتين بعدها.

لم تحقق بلجيكا أي خسارة أمام منتخب أفريقي وإنما فازت 3 مرات وتعادلت مرة واحدة، ومنها الفوز على تونس عام 2022 بعدد 5 أهدف مقابل هدفين.

تعد هذه المباراة رقم 50 لبلجيكا فى كأس العالم ونقدم بث مباشر للمباراة، وفازت بلجيكا فى آخر مباراة لها، وفي حال فوز بلجيكا على المغرب سيصبح منتخب بلجيكا أول منتخب فى تاريخ البطولة يفوز 9 مباريات متتالية.

مشاهدة بث مباشر لمباراة المغرب وبلجيكا في كأس العالم ٢٠٢٢