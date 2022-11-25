بث مباشر.. مشاهدة مباراة قطر والسنغال في كأس العالم ٢٠٢٢

الجمعة 25/نوفمبر/2022 - 01:34 م

يقدم موقع البوابة نيوز بث مباشر لمشاهدة مباراة منتخب قطر ضد السنغال و تأتي مباراة قطر والسنغال في كأس العالم 2022، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية من منافسات كأس العالم، وخسر منتخب قطر فى الجولة الاولى أمام الإكوادور بهدفين نظيفين وخسر منتخب السنغال أمام هولندا بنفس النتيجة في الجولة الأول لمونديال 2022 المقام على أرض دولة قطر.

موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة قطر والسنغال في كأس العالم

وتبدأ المباراة في تمام الساعة الثالثة مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة والتي ينتظر الجمهور العربي البث المباشر لمشاهدة مباراة قطر والسنغال ويمكنك متابعة مباراة قطر والسنغال في كأس العالم قطر 2022 بث مباشر من خلال القنوات التالية: «beIN Sports HD 1 Max، وAlkass EXTRA TWO HD»، والتي تمتلك حقوق النقل الحصري لجميع مباريات وفاعليات مونديال 2022.

ويخوض منتخب قطر مباراة اليوم ضد السنغال بقوته الضاربه أملا في المحافظه على أمل التأهل لدور ال ١٦ لكأس العالم ٢٠٢٢ ويتكون التشكيل من حراسة المرمى: الشيب.

الدفاع: عبدالكريم حسن، بوعلام الخوخي، بسام الراوي.

الوسط: همام أحمد، كريم بوضياف، حسن الهيدوس، عبدالعزيز حاتم، بيدرو ميجيل.

الهجوم: أكرم عفيف، المعز علي.

مشاهدة البث المباشر مباراة قطر والسنغال في كأس العالم