روسيا: عودة الجنود الروس المفرج عنهم في تبادل الأسرى مع اوكرانيا

الجمعة 25/نوفمبر/2022 - 01:25 م

عاد الجنود الروس المفرج عنهم إلى موسكو بعد تبادل الأسرى مع أوكرانيا، بحسب مقطع فيديو بثته وزارة الدفاع الروسية يوم الجمعة.

وذكرت وكالة تاس الروسية أن الفيديو يظهر الجنود الروس الذين التقوا في مطار تشكالوفسكي بالقرب من من موسكو.

ونقلت الوكالة عن أحد الجنود قوله إن "ظروف الاحتجاز لم تكن جيدة، لكن الأهم من ذلك أننا أحياء. جميع الرجال يريدون العودة إلى ديارهم وكلهم يفتقدون منزلهم كثيرا. إنه أمر صعب أخلاقيا هناك [في الأسر] ولكن لم ييئس أي أحد منهم".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في 24 نوفمبر الجاري أن 50 جنديا روسيا عادوا من الأراضي التي تسيطر عليها كييف نتيجة للمفاوضات. وأضافت أن جميع الجنود الروس المفرج عنهم سيخضعون للعلاج الطبي والتعافي في مؤسساتها الطبية وسيتلقون المساعدة الطبية والنفسية المطلوبة.

وتم تبادل الأسرى السابق مع أوكرانيا في 23 نوفمبر عندما عاد 35 جنديا روسيا من الأسر في أوكرانيا.

