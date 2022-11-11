أسعار الذهب اليوم.. عيار 18 يسجل 1070 جنيهًا

الجمعة 11/نوفمبر/2022 - 03:55 م

تواصل أسعار الذهب اليوم الجمعة، تذبذبها فى منتصف التعاملات وسجل عيار 21 بدون مصنعية 1248 جنيهًا للجرام، ومنذ تحرير سعر الصرف تشهد الأسعار حالة من الارتفاع الشديد متأثرًا بقرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس، وتحرير سعر صرف الجنيه.

وسجل عيار 18 نحو 1070 جنيهًا، كما سجل الجنيه الذهب 9885 جنيهًا، وسجل عيار 24 نحو 1407 جنيهات.

وعلى الصعيد العالمي، تشهد الأسعار ارتفاعات متتالية الذهب أمس مع اكتساب الدولار بعض القوة، في حين ضغط التزام الفيدرالي الأمريكي بتشديد سياسته النقدية أيضا على جاذبية المعدن الثمين الذي لا يدر عائدا.