عبدالرحيم علي ينعى الباحث الاقتصادي الكبير محمد نجم

الجمعة 04/نوفمبر/2022 - 07:31 م

نعى الكاتب الصحفي عبدالرحيم علي، رئيس مجلسي إدارة وتحرير «البوابة نيوز»، الباحث الإقتصادي الكبير، محمد نجم، الذي وافته المنية.

وتقدم عبدالرحيم علي، بخالص العزاء لأسرة الفقيد رحمه الله تعالى، داعيًّا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم عائلته الصبر والسلوان.