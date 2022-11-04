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السبت 05 نوفمبر 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

عبدالرحيم علي ينعى الباحث الاقتصادي الكبير محمد نجم

الكاتب الصحفي عبدالرحيم
الكاتب الصحفي عبدالرحيم علي
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نعى الكاتب الصحفي عبدالرحيم علي، رئيس مجلسي إدارة وتحرير «البوابة نيوز»، الباحث الإقتصادي الكبير، محمد نجم،  الذي وافته المنية.
وتقدم عبدالرحيم علي، بخالص العزاء لأسرة الفقيد رحمه الله تعالى، داعيًّا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم عائلته الصبر والسلوان.

عبدالرحيم علي الباحث الإقتصادي محمد نجم