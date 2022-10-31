محافظ قنا يشهد وصول المياه العذبة إلى منازل قرى نقادة 

الإثنين 31/أكتوبر/2022 - 06:16 م

شهد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا وصول المياه العذبة إلى منازل المواطنين بعدد من المناطق بمركز نقادة، رافقه الدكتور حازم عمر نائب المحافظ ، والمهندس رجب عرفه رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا ، و ياسر حمادى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة.

أوضح المحافظ أن شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالتعاون مع مؤسسة بالعربى انسان للتنمية قامت بتنفيذ خط مياه بطول ٣٣٠٠ متر ، وقطر ٦ بوصة ، بتكلفة مالية ١.٥ مليون جنيه لخدمة قرى ( أسمنت ، دراو ، بشلاو ، ساحل دراو ، عزبة طايع ، ساحل سليم ) ، مؤكدا أن خط المياه ساهم فى توفير المياه العذبة لتلك المناطق بشكل منتظم.

وأضاف " الداودى " أن المحافظة تحرص دائما على رفع كفاءة محطات المياه ، واحلال وتجديد الشبكات الأرضية بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، وضمان وصول المياه إلى المنازل بنفس جودتها بالمحطات ، ومن جانبهم قدم الأهالى شكرهم لمحافظ قنا ، والقيادات التنفيذية لإهتمامهم بتوفير كافة الخدمات الاساسية للمواطنين .

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