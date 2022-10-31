الكويت والسعودية والعراق واليونان يعزون الهند في ضحايا انهيار جسر معلق في ولاية "جوجارات"

الإثنين 31/أكتوبر/2022 - 12:15 م

أعربت الكويت والسعودية والعراق واليونان عن تعازيهم وتضامنهم مع جمهورية الهند؛ جراء حادث انهيار جسر معلق في نهر "ماتشو" بولاية "جوجارات"؛ مما أسفر عن مصرع وإصابة وفقدان عشرات الأشخاص.

وأعربت وزارة الخارجية الكويتية عن تعاطف دولة الكويت وتضامنها وتعازيها مع جمهورية الهند جراء حادث انهيار جسر معلق في نهر "ماتشو" بولاية "جوجارات"؛ مما أسفر عن مصرع وإصابة وفقدان عشرات الأشخاص.

وتقدمت "الخارجية الكويتية" - في بيان اليوم الاثنين بخالص تعازي ومواساة دولة الكويت لحكومة وشعب الهند وإلى أسر الضحايا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

كما أعربت وزارة الخارجية السعودية، عن خالص تعازي المملكة لجمهورية الهند؛ جراء الانهيار المؤسف لجسر معلق في ولاية "جوجارات" غرب الهند، والذي تسبب في وقوع عددٍ من الضحايا وإصابة آخرين.

وقدمت المملكة في بيان اليوم الاثنين، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس) - أحر التعازي لأسر وأهالي المتوفين وللشعب الهندي.. متمنية للمصابين الشفاء العاجل.

وفي السياق ذاته، قدَّمت وزارة الخارجية العراقية، التعازي لجمهورية الهند في ضحايا حادثة انهيار جسر معلَّق في نهر "ماتشو" بولاية "جوجارات".. متمنية الشفاء العاجل والسلامة للمصابين.

وأعربت الوزارة في بيان وفقا لوكالة الأنباء العراقية واع) عن تضامن العراق مع جمهوريَّة الهند في ضحايا انهيار الجسر المعلَّق غرب الهند، والذي أسفر عن مصرع عددٍ من المواطنين وإصابة آخرين.

كما أعربت وزارة الخارجية اليونانية عن تعازيها وتضامنها مع الهند إثرانهيار جسر معلق غرب الهند.

وكتب وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، نقلتها صحيفة "جريك سيتي تايمز" اليونانية - "خالص التعازي للأسر التي فقدت أحباءها في انهيار الجسر، كما نعرب عن تمنياتنا بالإنقاذ السريع للمفقودين والتعافي العاجل للمصابين.. وفي هذا الوقت الحزين، تقف اليونان متضامنة مع الهند شعبا وحكومة".

وأفادت وسائل إعلام محلية في وقت سابق بأن حوالي 500 شخص من بينهم نساء وأطفال كانوا على جسر "موربي" المعلق يؤدون طقوسا لمهرجان ديني رئيسي حين انقطعت الأسلاك التي تدعمه؛ ما أدى إلى انهيار الهيكل بكامله في النهر.

وكان الجسر المعلق - الذي يبلغ ارتفاعه 233 مترا - قد بني فوق نهر ماتشو، وهو أحدى الوجهات السياحية الشهيرة الذي شيد منذ أكثر من 100 عام، وكان مغلقا لإجراء أعمال إصلاح به إلا أنه افتتح الأسبوع الماضي للجمهور.