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الإثنين 31 أكتوبر 2022
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

بالصور.. "الصحة الإنجابية" محاضرة توعوية في "ثقافة السويس"

أنشطة ثقافية وفنية
أنشطة ثقافية وفنية بقصور الثقافة
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أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة من خلال إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل محمد بفرع ثقافة السويس برئاسة عبد المنعم حلاوة العديد من الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية المتنوعة، حيث أقامت مكتبة نادى الشرطة برئاسة شادية مرسي محاضرة بعنوان "الصحة الانجابية" حاضرتها عبير علي بمدرسة الصباح الإعدادية بنات.

وقد أوضحت أن الصحة الإنجابية تعتبر جزءا اساسيا من الصحة العامة حيث عرفتها منظمة الصحة العالمية بأنها الوصول إلى حال اكتمال السلامة البدنية والنفسية والعقلية والاجتماعية لكل من الرجل والمرأة.

كما أقام بيت ثقافة جنيفة تحت إشراف جورج ادوارد محاضرة بعنوان "الولاء والانتماء" حاضرها خالد عبد الشافي بمدرسة طلعت حرب الإعدادية وقد أوضح المحاضر أن الانتماء للوطن يعد ركيزة من ركائز القيم الوطنية التي ينظر إليها بكثير من الاحترام والتقدير.

وهو حالة حسية إيجابية يشعر من خلالها المرء بانسجامه مع وطنه، ومن ثم يسلك كل السلوكات الإيجابية التي من شأنها أن يوصف معها بأنه محب لوطنه، مخلص له، مدافع عنه، والإنسان منذ ولادته تولد معه نزعة الانتماء لذلك فإن الأسرة هي الوعاء الأول الذي يُستقى منه الانتماء ومن ثم الولاء.

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إقليم القناة وسيناء الثقافي الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة الصحة الانجابية الصحة العالمية