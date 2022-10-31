في ثالث أيام التعويم.. تعرف على سعر الدولار اليوم الإثنين في البنوك

الإثنين 31/أكتوبر/2022 - 09:53 ص

سجلت أسعار صرف الدولار في بداية تعاملات اليوم الإثنين، استقرار حذر ، في غالبية البنوك وسط توقعات بتحركات للأعلى على مدار الجلسة وذلك في الجلسة الثالثة على التوالى مند تحرير سعر الصرف في 27 أكتوبر الماضي.

وسجل أعلى سعر له في بنوك مصرف أبو ظبي الإسلامي - البنك المصري لتنمية الصادرات عند مستوى 24.12 جنيه للشراء، 24.20 جنيه للبيع كما سجل أقل سعر لصرف الدولار فى البنك الأهلي المصري - بنك مصر - ميد بنك عند مستوى 23.80 جنيه للشراء، 23.90 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى البنك المركزى المصري:

24.00 جنيهًا للشراء، 24.14 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري:

23.80 جنيه للشراء، 23.90 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر:

23.80 جنيه للشراء، 23.90 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية:

23.85 جنيه للشراء، 23.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى:

23.90 جنيه للشراء، 24.00 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى:

24.12 جنيه للشراء، 24.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي:

23.90 جنيه للشراء، 24.00 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك QNB الأهلي:

23.95 جنيه للشراء، 24.05 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الكويت الوطني:

24.10 جنيه للشراء. 24.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات:

24.12 جنيه للشراء، 24.20 جنيه للبيع.