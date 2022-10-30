سعر صرف الدولار يتجاوز الـ24 جنيها فى البنوك

الأحد 30/أكتوبر/2022 - 11:44 ص

استمر سعر الدولار في الارتفاع، وارتفع سعر الدولار فوق الـ30 قرشًا اليوم الأحد.

وبلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم 23.15 جنيه للشراء و 23.25 جنيه للبيع، فيما بلغ سعر الدولار في البنك المتحد 23.30 جنيه للشراء و23.40 جنيه للبيع.

تجاوز سعر صرف الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات 24 جنيهًا، مسجلاً 24 جنيهًا للمشتريات و24.10 جنيه للمبيعات.

سجل سعر صرف الدولار في بنك أبوظبي التجاري 23.95 جنيه مقابل 24.05 جنيه، في حين سجل بنك قطر الوطني 23.50 جنيه مقابل 23.55 جنيه للبيع.

سجلت أسعار الدولار في البنوك التجارية الدولية 23.15 جنيه للمشتريات و 23.25 جنيه للمبيعات.

بلغ سعر الدولار 22.85 جنيه للشراء و 22.96 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري ، وفقًا لآخر تحديث اليوم الأحد.

وفي بنك الإسكندرية، سجلت أسعار الدولار 22.95 جنيه للشراء و23.05 جنيه للبيع.