حزب الله اللبناني يعلن استهدف مبنى لجنود إسرائيليين في ‏مستعمرة المطلّة

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم السبت، أن مقاتليه استهدفوا مبنى لجنود الجيش الاسرائيلي في ‏مستعمرة المطلة بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، أن النيران لا تزال مشتعلة حتى الآن في كريات شمونة بفعل صواريخ حزب الله التي أطلقتها في مدينة شمونة.

كما أعلن إعلام إسرائيلي، أن الصواريخ التي أطلقها حزب الله اللبناني لحقت أضرارًا جسيمة بالبنى التحتية والمباني في كريات شمونة جراء سقوط صواريخ أطلقت من لبنان.

وقال مركز الإطفاء في شمال إسرائيل أن طواقمه تتعامل مع عدة حرائق بكريات شمونة نتيجة سقوط الصواريخ من لبنان.

وأمس الجمعة، قال حزب الله اللبناني أن مقاتليه استهدفوا قاعدة ‏خربة ماعر وموضع مدفعيتها بصلية من صواريخ "الكاتيوشا"، كما قصفوا ثكنة يفتاح بالأسلحة الصاروخية وراجمة ‏"فلق" ردًا ‏على اعتداءات الجيش الإسرائيلي على القرى الجنوبية ومنازل المدنيين.