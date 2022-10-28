بث مباشر.. مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري

الجمعة 28/أكتوبر/2022 - 05:17 م

يقدم موقع البوابة نيوز بث مباشر لمباراة الأهلي ضد الزمالك في بطولة كأس السوبر المصري والمقامة في الإمارات على ملعب هزاع بن زايد ويبحث كلا الفريقين عن إضافة لقب جديد حيث حصد الأهلي كأس السوبر ١١ مرة من أصل ١٨ مرة أقيم فيها كأس السوبر بينما فاز الزمالك في ٤ مناسبات.

موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة الأهلي ضد الزمالك في السوبر المصري

وتبدأ المباراة في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة واستقر كلا الفريقين على تشكيلة المباراة وننقل بث مباشر للقاء الأهلي والزمالك ويلعب كولر المدير الفني للقلعة الحمراء بتشكيل مكون من حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول ومحمد عبدالمنعم ومحمود متولي وأكرم توفيق.

خط الوسط: حمدي فتحي وعمرو السولية وطاهر محمد طاهر وبرونو سافيو وأحمد عبدالقادر.

خط الهجوم: شادي حسين.

بينما يعتمد فييرا المدير الفني لفريق الزمالك في مباراة اليوم ضد الاهلي وننقل بث مباشر عبر البوابة نيوز على تشكيل مكون من حراسة المرمي: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني - حمزة المثلوثي.

خط الوسط: عمر جابر - زكريا الوردي - محمد أشرف "روقا" - إمام عاشور - أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

مشاهدة البث المباشر لمباراة الأهلي ضد الزمالك في بطولة السوبر المصري