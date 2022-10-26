31 أكتوبر.. حفل لموسيقى الجاز مع فرقة KUU! الألمانية

الأربعاء 26/أكتوبر/2022 - 05:16 م

يقيم معهد جوته بمقره بالدقي، في السابعة مساء الاثنين 31 أكتوبر الجاري، حفل لموسيقى الجاز مع الفرقة الألمانية KUU!، ضمن فعاليات مهرجان موسيقى الجاز.

تعزف فرقة "KUU!" الألمانية موسيقى الاندي جاز الصاخبة، مع شيء من أسلوب ما بعد البانك، في بعض الأحيان تكون الموسيقى والأغاني غير تقليدية، مضحكة ومجنونة، وأحيانًا تكون مؤلمًة، وأحيانًا رقيقة ومؤثرة. هذه الفرقة الرباعية الفريدة تتكون من المغنية والممثلة يلينا كوليتش (Volksbühne Berlin, Kammerspiele München)، وعازفي الجيتار المعروفان كالي كاليما وفرانك موبوس، وعازف الإيقاع المميز كريستيان ليلينجر. وتعني كلمة "KUU!" "قمر" في اللغة الفنلندية.



