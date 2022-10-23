خبيرة أموال: المؤتمر الاقتصادي بين قدرة الدولة على إدارة الأزمات الاقتصادية باحترافية

الأحد 23/أكتوبر/2022 - 05:42 م

قالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، إن اهتمام الدولة بعقد المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، أتاح الفرصة أمام كافة طوائف المجتمع لمعرفة طبيعة الأزمات الاقتصادية التي يمر بها العالم في الوقت الراهن والحصول علي أكثر الأفكار واقعية لمواجهتها وحلها.

وأضافت رمسيس، أنه لابد يهتم الرأى العام كله بمعرفة أن الازمة الحالية أزمة عالمية وليست ازمة اقليمية او محلية والتعامل معها يكون في ضوء إمكانيات الدولة ومقدراتها.

وتابعت بالطبع فتح باب الحوار والمناقشات فيما يتعلق بالازمات الاقتصادية وفتح باب الحوار لحل المشاكل الاقتصادية وتداول الاراء والخروج الي توصيات يمكن حلها وتدخل حيز التنفيذ يفيد الاطراف المشتركة فهو يعطي انطباع ان الدولة تسمع لكافة الاراء ، بحل المشاكل الاقتصادية وليس فقط انتقادها لان النقد الذي لايقف علي المشكلة ولا علي كيفية حلها لايخرج عن النقد للنقد اما مع ايجاد الحلول فهو نقد بناء.

وأكدت رمسيس، أن الدولة استطاعت إدارة العديد من الملفات باحترافية كما حصل إبان أزمة كورونا، وبما أن المشاكل العالمية الحالية هي مشكلتي طاقة وغذاء، ومتوافر لدي مصر طاقة متنوعة تندرج بين غاز وكهرباء وطاقة رياح وطاقة خضراء ولدي مصر تعظيم للثروة الزراعية وتنميتها

فأصبح الوضع أفضل من دول كثيرة وأصبح الملف الأهم إدارة الموارد الإدارة القصوى وتعظيم نصيب الفرد من إمكانيات الدولة في ظل نمو سكاني رهيب، لذا لزم الأمر تحويل الطاقة البشرية المعوقة للإنتاج إلى طاقة منتجة ودمجها مع إمكانيات الدولة لتحسين الوضع الاقتصادي في ظل أوضاع عالمية غير مستقرة واحتمالية دخول اقتصاديات العالم في منطقة الركود.

واختتمت رمسيس، لذا أرى أن لهذا المؤتمر الاقتصادي مردود إيجابي مع تحويل توصياته إلى حيز التنفيذ الفعلي.

